МіГ-29 збив літак-безпілотник над акваторією Чорного моря в Криму

Над акваторією Чорного моря в Криму літак МіГ-29 збив безпілотний літальний апарат ВР-3 "Рейс".

Як повідомляє прес-служба Міноборони, в рамках масштабного двохступеневого командно-штабного навчання "Морський вузол – 2008" з метою визначення і знешкодження умовного порушника державного кордону у повітря було піднято черговий екіпаж МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України, що дислокується на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя.

Екіпаж МіГ-29 виявив в районі полігону "Чауда" над акваторією Чорного моря умовного порушника кордону, роль якого виконував безпілотний літальний апарат, і пуском ракети класу "повітря-повітря" знищив його.

"Практичне завдання екіпажі Повітряних Сил ЗСУ виконували вперше за часи незалежності України. До сьогодні практичні завдання зі знищення безпілотних літальних апаратів виконувалися лише підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України", - повідомляє Міноборони.

Довідка. "Морський вузол – 2008" – масштабне двохступеневе командно-штабне навчання. Перша - теоретична - фаза цього навчання була проведена у травні поточного року. У період з 17 по 27 вересня на морських та берегових полігонах Військово-Морських Сил та полігоні "Опук" триває проведення другої – практичної – фази "Морського вузла – 2008".

Всього до "Морського вузла – 2008" залучено до 4 тисяч військовослужбовців, 390 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, до 23 кораблів та суден, до 60 одиниць бронетанкової техніки, до 30 одиниць артилерійських систем, до 10 вертольотів та до 15 літаків.