Кримську автономію захистили кефіром

Активісти Комуністичної партії, Російської общини Криму, Прогресивної соціалістичної партії та низки інших сил у неділю зірвали в Сімферополі збір ініціативної групи з проведення Всеукраїнського референдуму щодо зміни автономного статусу Криму на обласний та скасування спеціального статусу Севастополя.

У повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Компартії України наголошується, що спроба провести в Сімферополі збір ініціативної групи «була провалена».

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ заявив, що для запобігання «зухвалому шабашу» комуністи «взяли під контроль вокзали, всі площі, театри і будинки культури Сімферополя».

Активісти правих сил збиралися пройти по Сімферополю у бік центральної вулиці Пушкіна, до Будинку офіцерів. «Але їм не вдалося потрапити не те, що до Будинку офіцерів, але й на саму вулицю Пушкіна», - заявили в КПУ.

Правих зустрів «живий ланцюг» лівих. «Люди стояли, взявшись за руки, скандуючи: «Бандерівці, геть з Криму!», - йдеться в повідомленні комуністів.

Ідейних противників розділяв ланцюг правоохоронців, зокрема бійців «Беркута». Кордон кілька разів проривали. Крім того, деяких активістів правих сил облили кефіром.

У результаті – активісти правих сил так і не змогли пройти до Будинку офіцерів. «Ми твердо заявляємо: руки геть від автономії! Вимагаємо вживання заходів від Президента, від Генеральної прокуратури, які повинні припинити всі подібні провокації з руйнування автономії. У разі бездіяльності влади її мовчання розцінюватиметься як пособництво у справі по вибуху ситуації в Криму», - сказав Л.ГРАЧ.

Праві запевняють, що все ж таки провели збори - просто неба.

Нагадаємо, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» організовує збір підписів під вимогою призначити Всеукраїнський референдум за народною ініціативою щодо зміни статусу Криму.

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