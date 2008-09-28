23 країни експонували винаходи і нові технології у Севастополі

У Севастополі завершив свою триденну роботу 4-й Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новий час».

Як передає кореспондент УНІАН, головною метою салону був подальший розвиток діяльності винахідництва, пошук нових перспективних вітчизняних технологій, зміцнення творчих контактів, зокрема міжнародних, у галузі науки і техніки.

Якщо в першому салоні, що відбувся в Севастополі в 2005 році, брали участь представники 9 країн, в другому (2006 рік) - 16 країн, в третьому - 21 країна, то цього разу експонувалися винаходи і нові технології з 23 країн світу.

Гран-прі присуджено представнику хімічного факультету Московського державного університету ім. Ломоносова за розробку абсолютно біосумісного покриття, що не має аналогів в світі, і яке можна застосовуватися при лікуванні опіків та інших ран. Призами і дипломами відзначено розробки українських учених. Приз глядацьких симпатій одержала експозиція Севастопольського морського інституту.

Міжнародне журі салону традиційно очолював бельгійський професор Пьєр ФЮМЬЄР.

Наступний, 5-й салон винаходів і нових технологій «Новий час», відбудеться в Севастополі у вересні 2009 року, повідомили на церемонії закриття салону.