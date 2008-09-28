У Севастополі грали у «Зірницю»

У Севастополі сьогодні відбувся фінальний етап VІІ змагань військово-патріотичної гри «Зірниця».

Як передає кореспондент УНІАН, основною метою цього заходу її організатори називають підготовку молоді до служби у лавах Збройних Силах України.

За словами помічника голови міської Організації сприяння обороні України Юрія ЦВЄТКОВА, «ми відвідуємо бойові кораблі і берегові частини Військово-Морських Сил України. Наша гра дозволяє ознайомити молодь з побутом особового складу, зі службою, військовою технікою». Крім того, додав він, «ми здійснюємо екскурсії історичними місцями Севастополя, покладання вінків до меморіалів загиблим воїнам».

Під час фінальних змагань юнаки і дівчата змагалися в легкій атлетиці, стрільбі з пневматичної гвинтівки, метанні гранат, перетягуванні канату тощо.

У Севастополі за часів незалежності України це були вже сьомі змагання в рамках гри «Зірниця».

Перший етап цьогорічної гри тривав з січня по березень, другий - з квітня по вересень.