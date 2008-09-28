У Сімферополі зірвали збори щодо референдуму про зміну статусу Криму

У Сімферополі активісти Комуністичної партії, Російської общини Криму, Прогресивної соціалістичної партії та низки інших сил зірвали сьогодні збір ініціативної групи з проведення Всеукраїнського референдуму щодо зміни автономного статусу Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу Севастополя.

У повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Компартії України наголошується, що «спроба провести в Сімферополі збір ініціативної групи проведення референдуму щодо скасування автономного статусу Криму була провалена».

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ заявив, що для запобігання «зухвалому шабашу» комуністи «взяли під контроль вокзали, всі площі, театри Сімферополя».

Активісти правих сил збиралися пройти по Сімферополю у бік центральної вулиці Пушкіна, до Будинку офіцерів. «Їх зустрічали улюлюканням упродовж ходи міськими вулицями. Їм не вдалося потрапити не те, що до Будинку офіцерів, але й на саму вулицю Пушкіна», - заявили в КПУ.

Активістів правих сил зустрів «живий ланцюг» прихильників КПУ. «Люди стояли, взявшись за руки, скандуючи: «Бандерівці, геть з Криму!», - йдеться в повідомленні комуністів Криму.

Правих і лівих розділяв ланцюг правоохоронців, зокрема бійців «Беркута». Кордон кілька разів проривали. Крім того, деяких активістів правих сил облили кефіром.

У результаті – активісти правих сил так і не змогли пройти до Будинку офіцерів. «Ми твердо заявляємо: руки геть від автономії! Вимагаємо вживання заходів від Президента, від Генеральної прокуратури, які повинні припинити всі подібні провокації з руйнування автономії. У разі бездіяльності властей їхнє мовчання розцінюватиметься як пособництво у справі по вибуху ситуації в Криму», - сказав Л.ГРАЧ.

Кримська організація Всеукраїнського об`єднання «Свобода» зі свого боку стверджує, що в Сімферополі все ж таки вдалося провести збори ініціативної групи з підготовки до проведення Всеукраїнського референдуму щодо зміни автономного статусу Криму на обласній і скасування спеціального статусу Севастополя.

За даними прес-служби, активісти ВО «Свобода» в неділю зуміли провести збори в Сімферополі, щоправда, не в Будинку офіцерів, а прямо на вулиці, біля нього. «Була обрана ініціативна група і підготовлені необхідні документи для надання Сімферопольській міській раді відповідно до Закону України про Всеукраїнський референдум», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» організовує збір підписів під вимогою призначити Всеукраїнський референдум за народною ініціативою щодо зміни статусу Криму.