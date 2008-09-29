Прес-конференція Р.Чубарова
10:00, 29 вересня 2008Крым
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29.09.2008. - 15.00. Прес-конференція першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
Теми: про підсумки наради голів регіональних меджлісів, голів районних організацій НРУ і депутатів районних рад – членів фракції «Курултай-Рух», про спробу дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Криму, здійсненої в селищі Зуя 27 вересня.
Сімферополь, вул. Шмідта, 2 (Меджліс).
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