Прес-конференція Р.Чубарова

29.09.2008. - 15.00. Прес-конференція першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Теми: про підсумки наради голів регіональних меджлісів, голів районних організацій НРУ і депутатів районних рад – членів фракції «Курултай-Рух», про спробу дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Криму, здійсненої в селищі Зуя 27 вересня. Сімферополь, вул. Шмідта, 2 (Меджліс).

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