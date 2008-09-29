На горі Аю-Даг заблукали 2 туристів

Група Кримського гірничорятувального загону за допомогою альпіністського спорядження зняли з гори Аю-Даг туристів, що заблукали.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, 37-річний чоловік і 24-річна дівчина заблукали в районі гори Аю-Даг і опинилися на скелях.

Медична допомога врятованим не знадобилася.