Говорити про майбутнє ЧФ Росії сьогодні немає сенсу - експерт

Обговорення майбутнього Чорноморського флоту Росії не має сенсу, оскільки рішення ухвалюватиме наступне покоління російських і українських політиків.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив директор російських і азіатських програм Інституту світової безпеки (Вашингтон) Микола ЗЛОБІН.

«Договір щодо Чорноморського флоту закінчиться тоді, коли нікого із сьогоднішніх лідерів уже не буде біля керма. Усі ці розмови спрямовані в першу чергу на власні політичні кар`єри, на піар, на спробу виправдати свою політику. Усе це не має ніякого стосунку до майбутнього Чорноморського флоту», - сказав М.ЗЛОБІН.

«Це питання вирішуватимуть наступні покоління російських і українських еліт. Зараз це питання немає сенсу обговорювати», - додав він.

Експерт нагадав, що є відповідний договір (про базування ЧФ РФ на території України до 2017 року – УНІАН), який виконується, і ніхто від нього не збирається відмовлятися.