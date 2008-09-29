Росія проти політизування питань базування її флоту в Криму

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявляє про неприйнятність для російської сторони політизування питань базування Чорноморського флоту Росії на території України.

Як передає УНІАН, про це йдеться в повідомленні Департаменту інформації і друку МЗС РФ, за результатами чергових консультацій між МЗС із питань, пов`язаних із перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

«У ході консультацій було заявлено про неприйнятність для російської сторони лінії на політизування питань базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що негативно впливає на атмосферу російсько-українських відносин і хід переговорного процесу з даної тематики», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що всі виникаючі питання повинні вирішуватися шляхом предметного діалогу на основі взаємності без ультимативних і односторонніх дій.

Російська сторона передала пропозиції щодо організації засідань робочих груп і зустрічей експертів у рамках Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України російсько-української міждержавної комісії. Українська сторона обіцяла розглянути ці пропозиції.

Наголошується, що російська сторона виходить з того, що переговорний процес повинен йти в рамках узгодженого мандата, концентруватися на розгляді проблем практичного характеру, без забігання вперед у питанні про терміни базування російського флоту.

Консультації пройшли в діловій, відвертій атмосфері 25 вересня в Києві. З російської сторони в консультаціях взяв участь посол із особливих доручень Володимир ДОРОХІН.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Києві відбулися чергові українсько-російські консультації з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його тимчасового перебування на території України.

У ході консультацій українська сторона наполягала на швидкому завершенні розробки й підписання двосторонньої угоди щодо дій ЧФ РФ, який тимчасово дислокується на території України, в кризових ситуаціях. Російська сторона висловила готовність продовжити розгляд цього питання.

Також у ході консультацій українська сторона звернула увагу російської сторони на неналежне виконання ЧФ РФ правил перетину державного кордону України й переміщення по території України, затверджених Указами Президента України від 13 серпня 2008 року та відповідними рішеннями уряду України.