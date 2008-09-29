У Києві поговорять про розмежування Керченської протоки
15:47, 29 вересня 2008Крым
0 0
30 вересня - консультації України та РФ
Завтра, 30 вересня, у Києві відбудуться українсько-російські консультації щодо розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час консультацій буде продовжено узгодження лінії державного кордону в Азовському морі.
В МЗС запевнили, що українська делегація наполегливо переконуватиме російську сторону у необхідності дотримання норм міжнародного права та взятих на себе зобов’язань стосовно визнання існуючої лінії державного кордону в Керченській протоці.
Планується обговорити проект Спільної заяви Президентів України та Російської Федерації з цього питання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter