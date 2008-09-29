Військові скаржаться, що держава на них мало витрачає

Незважаючи на обмежене фінансування, бойова підготовка у Збройних Силах в цьому році проводилася активно, і це значно підвищило потенціал української армії щодо забезпечення обороноздатності держави, на цьому сьогодні у Криму наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО.

Він спостерігав за перебігом тактичного навчання з бойовою стрільбою частин та підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ, повідомляє прес-служба Міноборони.

Начальник Генштабу позитивно оцінив нещодавнє рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо необхідності передбачити у Державному бюджеті 2009 року витрати на потреби Міністерства оборони України на рівні 2,5% від ВВП (або 32,4 мільярди гривень).

"Фінансування Збройних Сил в таких обсягах дозволить наступного року повноцінно організовувати і проводити бойові підготовку. Ми зможемо активніше використовувати усі елементи Збройних Сил під час навчань", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.