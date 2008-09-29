Кримські татари вимагають від СБУ перевірити козачі організації

Меджліс кримських татар вимагає від українських спецслужб перевірити діяльність деяких козачих організацій півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, приводом для прохання послужив недавній інцидент у кримському селищі Зуя (Білогірський район), про який сьогодні на прес-конференції в Сімферополі розповів перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

За його словами, представники «Великого братства козачих військ» цієї суботи, 27 вересня, спробували незаконно встановити там великий неосвячений хрест. На місце подій виїхали мусульмани, представники правоохоронних органів і керівництво району. З`ясувалося, що дозвільних документів на установку хреста не було. В результаті, в тому числі й на вимогу мусульман, - споруду було розібрано. «Споруду було розібрано, всі елементи вивезено», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Меджліс вважає встановлення хреста провокацією. «Спроба встановлення цієї споруди була явною провокацією й мала на меті дестабілізувати ситуацію в Криму», – підкреслив Р.ЧУБАРОВ.

У зв`язку з цим, вважає він, спецслужби України «повинні негайно зайнятися» козаками, які встановлювали цю споруду. «Оскільки в Криму, як нам здається, такі провокації частішатимуть», - додав перший заступник голови Меджлісу кримських татар.

У коментарі УНІАН прес-офіцер Координаційної ради козаків Криму Юрій ПЕРШИКОВ повідомив, що хрест дійсно було встановлено незаконно. Правда, запевняє він, ініціатором встановлення була місцева громада. «Козацтво як таке - ні Кримський козачий союз, ні Рада отаманів Криму - в цьому процесі не брали участі», - сказав Ю.ПЕРШИКОВ.

При цьому він зазначив, що «Велике братство козачих військ», про яке говорив Р.ЧУБАРОВ, - це «мертва організація». «Вона десь формально існує в Росії, але за великим рахунком її немає. Є (у Криму – УНІАН) декілька ряджених товаришів, які себе називають представниками цього братства», - сказав Ю.ПЕРШИКОВ.

При цьому прес-офіцер Координаційної ради козаків Криму висловив подив у зв`язку з політикою подвійних стандартів». «Усі мечеті навколо Сімферополя, які будуватимуться, вони будуються без дозволу – це все самозахоплення. Проте, жодну цеглину міліція ще не витягла звідти. Завжди нам говорять, що потрібні для цього судові рішення. Тут же – так просто розібрали хрест, який, так, стояв незаконно. Його зняли, його зрізали без жодних рішень суду. Тобто чомусь православні святині, хай навіть неосвячені, можна знімати, а мусульманські – не можна», - заявив Ю.ПЕРШИКОВ.

Він також сказав, що Меджліс – «це незареєстрована, незаконна організація». «Хто там що просить (спецслужби – УНІАН) – це їхня особиста точка зору», - підкреслив прес-офіцер Координаційної ради козаків Криму.