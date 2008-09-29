Міліцейські начальники кришували кишенькових злодіїв у Сімферополі

Завтра, 30 вересня, в Сімферополі буде оголошено вирок щодо двох міліцейських начальників, які покривали діяльність міжрегіонального злочинного угрупування кишенькових злодіїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, в «кришуванні» кишенькових злодіїв обвинувачують начальника відділення карного розшуку лінійного відділу міліції та начальника оперативно-пошукового відділення Сімферопольського районного відділу міліції. Справа розглядається в Залізничному районному суді Сімферополя.

Незабаром вирок вислухають і кишенькові злодії - вісім членів організованого злочинного угрупування в даний час перебувають на лаві підсудних, додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 18 січня 2007 року прокурором Криму було порушено кримінальну справу щодо членів ОЗГ, учасники якої скоювали грабежі й крадіжки на залізничному та автобусному вокзалах Сімферополя. Нерідко, особливо в літній період, до місцевих зловмисників приєднувалися кишенькові злодії з інших регіонів України та сусідніх держав.

Вони працювали «під прикриттям» корумпованих співробітників міліції, кримінальну справу щодо яких було закінчено в березні 2008 року й направлено для розгляду по суті в Залізничний райсуд Сімферополя.