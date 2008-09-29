Голова Російського народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ сподівається, що в Криму не повториться грузинський сценарій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАСЬЯНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Думаю, що навколо Криму така ситуація неможлива. Тому що не хочу вірити у повний відрив від реальності (російської влади – УНІАН)”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня розпочалися військові дії між Грузією та Росією на території Північної Осетії. Після цього багато експертів та політиків, як українських, так і світових вважали, що схожі події можуть повторитися і в Україні, зокрема, в Криму.