Парламент Криму vs МВС: битва за міліцію

Окружний адміністративний суд Криму визнав відсутність компетенції парламенту автономії щодо погодження призначення на посаду заступника Міністра внутрішніх справ України - начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, суд визнав протиправним та скасував рішення Верховної Ради АРК від 18 червня № 902-5/08 «Про відмову в погодженні призначення ІЛЛІЧОВА М.О. на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим».

Як повідомляв УНІАН, 18 червня депутати Верховної Ради АРК ухвалили рішення про відмову щодо призначення Миколи ІЛЛІЧОВА начальником ГУ МВС України в АРК, а Кабмін призначив його заступником Міністра - начальником міліції автономії.

4 липня Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Президент вважає, що це розпорядження видане Кабміном всупереч Конституції України. Зокрема, звертає він увагу, ВР Криму 18 червня, відповідно до наданих Конституцією Автономної Республіки Крим повноважень, ухвалила рішення про відмову в погодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління МВС в АРК.

7 липня в Конституційний Суд надійшло конституційне подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабінету міністрів.