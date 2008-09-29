Частина українців може отримати безвізовий в`їзд до Словаччини

З 29 вересня українські громадяни, які проживають в прикордонній смузі зі Словаччиною, можуть подавати до дипломатичних та консульських установ пакет документів на отримання дозволу на безвізовий перетин українсько-словацького кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він нагадав, що 27 вересня набула чинності Угода між урядом України та Словаччини про правила місцевого прикордонного руху.

За словами В.КИРИЛИЧА, угодою передбачено, що поданий пакет документів має розглядатися не більше ніж 60 днів, а в окремих випадках до 90 днів.

Дозвіл на безвізових умовах перетинати українсько-словацький кордон оформляється не менше ніж на один рік і не більше ніж на 5 років. Вартість дозволу - 20 євро.

Інваліди, громадяни пенсійного віку, особи до 15 років не сплачують жодного збору при одержанні документу на перетин українсько-словацького кордону на безвізових умовах.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 6 серпня 2008 року затвердив Угоду між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух.

Відповідну угоду було підписано 30 травня 2008 року в м. Братислава (Словаччина).