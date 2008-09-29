Вперше за 10 років відбулися бойові стрільби систем «Смерч»

Сьогодні вперше за останні 10 років у Збройних Силах України здійснили бойові пуски з установок реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

В рамках масштабного двохступеневого командно-штабного навчання «Морський вузол – 2008» на Старокримському полігоні проходило ротне тактичне навчання з бойовою стрільбою з підрозділами 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

В ході навчання воїни-десантники здійснили дорозвідку бази підготовки умовного незаконно озброєного формування, блокували район його розташування, пошуково-ударними діями викрили умовного супротивника та роззброїли його.

Також, десантники забезпечили супроводження та охорону колони вантажу матеріально-технічних засобів з бази логістики Військово-Морських Сил, розташованої у місті Феодосія, до базового табору бригади, здійснили охорону важливих комунікацій та об’єктів.

«Воїни реактивного артилерійського полку вперше за останні 10 років здійснили бойові пуски з 4-х установок реактивних систем залпового вогню “Смерч”. Таким чином вони відпрацювали практичні дії реактивного артилерійського дивізіону при підготовці та нанесенню вогневих ударів під час відбиття висадки морського десанту умовного противника», йдеться у повідомленні.

За діями військовослужбовців спостерігав начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Сергій КИРИЧЕНКО, командувач Сухопутних військ ЗСУ Іван СВИДА та інші воєначальники.

Довідка УНІАН: реактивна система залпового вогню «Смерч» є найпотужнішою у світі серед подібних видів озброєння, вона може уражати цілі на відстані до 70 кілометрів.