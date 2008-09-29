Казарін: Відмова в грошах на 75-і роковини Голодомору – спекуляція

Виконуючий обов`язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає політичною спекуляцією відмову Ленінської райради міста виділити 5 тис. грн. на проведення заходів пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КАЗАРІН заявив під час апаратної наради с працівниками адміністрації. „Депутати весь час, обговорюючи цю проблему, говорили, що вони не вважають Голодомор геноцидом. Голодомор і геноцид це різні речі. Голодомор означає смерть з голоду. Ми з вами не займаємося політичною оцінкою цих подій. Ми з вами вшановуємо пам`ять мільйонів людей, які прийняли мученицьку смерть у результаті помилкових управлінських рішень, - сказав В.КАЗАРІН.

При цьому він додав, ”ми знаємо, що російська Держдума прийняла ухвалу про те, що Росія понесла важкі втрати - більше 5 млн. чоловік за наслідками цього голоду. Казахстан ухвалив відповідне рішення і теж вшановуватиме пам`ять своїх співгромадян, які таким трагічним чином пішли з життя”. „ми проводимо заходи, які і по християнському, і по людському звичаю присвячені нашим співгромадянам, предкам, які пішли з життя в результаті голоду. І спекулювати політикам на цій темі – негідна справа”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Ленінська районна рада у місті Севастополі під час розгляду питання про внесення змін до річного бюджету відмовила районній державній адміністрації у виділенні 5 тис. грн. на заходи, пов’язані з 75-ми роковинами Голодомору.