Фоменко покинув «Таврію»

Керівництво спортклубу «Таврія» (Сімферополь) задовольнило прохання про відставку головного тренера футбольної команди Михайла ФОМЕНКА.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби спортклубу, яке розміщене на офіційному сайті «Таврії».

«Керівництво СК "Таврія" задовольнило прохання про відставку головного тренера команди Михайла ФОМЕНКА, подякував за роботу в клубі», - говориться в повідомленні.

М.ФОМЕНКО працював у «Таврії» майже 3 роки.

Ім`я нового наставника «Таврії» назвуть найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, М.ФОМЕНКО після поразки його команди від полтавської «Ворскли» в чемпіонаті України з футболу заявив, що написав заяву про відставку і залишає команду. Але керівництво сімферопольського спортклубу «Таврія» у серпні не прийняло його відставку. Висловила підтримку М.ФОМЕНКУ і команда.