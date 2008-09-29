Ющенко: розмова про Крим закінчена

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що держава не буде брати участі в дискусіях щодо територіальної цілісності країни.

Про це він сказав сьогодні в рамках візиту в США.

Відповідаючи на прохання прокоментувати питання приналежності Криму, він підкреслив, що "Крим - це єдина складова частина української території".

За його словами, питання про те, кому належить Крим, не існує, водночас, каже Президент, ситуація на півострові "ніколи не була простою".

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що територіальна цілісність України відбулася. "Будь-яка дискусія з цього приводу - не більше, ніж авантюра, не більше, ніж бажання внести дестабілізацію в українську державу", вважає Президент.

За матеріалами Української правди