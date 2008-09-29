В Україні розпочалась акція проти русифікації держслужби

Українська народна партія розпочала акцію проти русифікації державної служби «Зупини антиукраїнський наступ!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, зазначена акція пройшла 28 вересня у Києві, Луцьку, Донецьку, Дніпропетровську, Житомирі, Івано-Франківську, Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Сумах, Хмельницьку, Черкасах, Чернівцях, Чернігові та 29 вересня у Вінниці, Одесі та Тернополі.

Акцію буде продовжено також в районних центрах.

Учасники акції інформували громадян про голосування 19 вересня 2008 р. у Верховній Раді України, під час якого Блок Юлії Тимошенко спільно з Партією регіонів і КПУ підтримав законопроект Віктора ЯНУКОВИЧА «Про державну службу». У статті 21 цього законопроекту серед кваліфікаційних вимог для працівників та кандидатів на роботу у державних органах передбачено обов’язкове вільне володіння російською мовою.

Учасники роздавали листівки, де зазначалося, що «БЮТ об’єднався з Партією регіонів під час голосування за законопроект ЯНУКОВИЧА. Вони разом зробили крок до державного статусу російської мови». А також малюнок, що зображує публічну боротьбу очільників двох найбільших мегаблоків, підписаний текстом: «На людях чубляться, поза очі любляться. На виборах БЮТ обіцяв непримиренну боротьбу з Партією регіонів. Зараз вони разом голосують за антиукраїнські закони».

«Проголосовані зміни ведуть до витіснення української мови з державних структур. Вони суперечать статті 10 Конституції України, тобто є антиконституційними», - зазначає лідер УНП Юрій КОСТЕНКО. Він вважає такий «формально не оголошений союз двох найбільших фракцій» «тим більше небезпечним, що він має конституційну більшість».

«Тому у зв’язку з цим кричущим голосуванням УНП хоче привернути увагу українських громадян до питання політичної відповідальності блоків, що йшли під демократичними гаслами. Я переконаний: випадкових голосувань в питаннях, що стосуються державності, не буває», - заявив народний депутат, лідер УНП Ю.КОСТЕНКО.