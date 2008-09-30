Погода в Криму до 3 жовтня

30 вересня (вівторок) в Криму без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. На півострові вдень 16-21° тепла, вночі 7-12° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с

Як інформує Український гідрометцентр, 1-2 жовтня в Криму також без опадів, вночі та вранці місцями туман.

1-2 жовтня вдень 18-23° тепла, вночі 9-14° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.