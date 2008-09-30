Російські співвітчизники Криму виступлять на підтримку Медведєва

Завтра, 1 жовтня, в Сімферополі відбудеться перша Кримська окружна конференція організацій російських співвітчизників.

Делегати конференції планують створити Кримську окружну координаційну раду організацій російських співвітчизників для співпраці і взаємодії зі всіма організаціями співвітчизників в Криму і в Україні.

У роботі конференції візьмуть участь представники більше 20-ти зареєстрованих і легалізованих неурядових організацій Автономної Республіки Крим і Севастополя, повідомляє прес-центр. Також запрошені Генеральний консул Російської Федерації в Сімферополі Ігор АСТАХОВ і радники консульства.

«Представники неурядових організацій планують обговорити проблеми роботи із співвітчизниками на півострові. Вони також мають намір підтримати ініціативи і укази Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, які направлені на активізацію російської політики у сфері захисту прав і інтересів співвітчизників, їх консолідації і діяльності в цілях збереження і розвитку російської мови і культури, вітчизняної історії і освіти на рідній мові, зміцнення духовних і православних традицій», - відзначає прес-служба Кримської окружної конференції організацій російських співвітчизників.

На конференції також оберуть делегатів для участі в роботі Всеукраїнської конференції організацій російських співвітчизників.