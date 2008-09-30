Баскетбольні ігри в Сімферополі
10:28, 30 вересня 2008Крым
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03.10.2008. - 20.00. Відбудуться ігри першого чемпіонату чоловічої суперліги України з баскетболу і кубка УБЛ сезону 2008-2009 рр. Зустрічаються команди: «Грифони» (Сімферополь) і «Політехнік-Галичина» (Львів).
Початок матчу дублюючого складу - 14.30
Початок матчу основного складу - 20.00. Після гри основного складу - прес-конференція. Акредитація: 80503240381 (прес-служба баскетбольного клубу «Грифони»).
Сімферополь, спорткомплекс Медуніверситету (бульвар Леніна 5/7).
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