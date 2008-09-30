У БЮТ побачили, що дострокові вибори можуть стати реальністю

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО вважає, що за декілька днів загроза розпуску Верховної Ради може стати реальністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту.

За словами І.КИРИЛЕНКА, «організатори, натхненники та ті, хто живе ілюзіями, це прорахували, йдучи на цей крок».

У той же час, за словами лідера партії БЮТ, є великий сумнів у тому, що перед Новим роком на виборчі дільниці прийдуть громадяни України. Причому він нагадав, що явка виборців має становити мінімум 50%.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що в разі недостатньої явки виборців наступні вибори відбудуться за 40 днів. «Але що це буде за парламент, чиї прихильники прийдуть на дільниці, хто буде переможцем таких перегонів?» - сказав І.КИРИЛЕНКО.