«Новий Світ» і «Бакальська коса» страждають від варварів

Прокуратура Криму вимагає від Республіканського комітету лісового і мисливського господарства забезпечити заповідний режим для ботанічного заказника "Новий Світ" та ландшафтного парку "Бакальська коса".

Прес-служба відомства інформує: в ході перевірки було встановлено, що в цих об`єктах не дотримується заповідний режим. "Не контролюється кількість відвідувачів, на порушення вимог встановлюються торгові павільйони, атракціони, намети туристів", - кажуть у прокуратурі Криму.

Прокуратурою внесено подання до Рескомітету лісового господарства з вимогою притягнути до відповідальності директорів Судацького та Роздольненського лісомислівських господарств "за варварське використання" заповідних місць у курортний сезон.