Сімферополь залишився «без НАТО»

Депутати Сімферопольської міської ради не задовольнили протест прокуратури на рішення про оголошення міста «територією без військових формувань НАТО».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив працівник прес-центру міськради Сімферополя.

Протест прокуратури не було задоволено сьогодні на сесії.

Рішення міськради Сімферополя про оголошення міста територією без НАТО буде оскаржено в суді. Засідання заплановано на жовтень.

Депутати погодилися з пропозицією сімферопольської прокуратури взяти участь у засіданні суду і делегували туди трьох чоловік. На суді депутати планують обгрунтувати мотиви, з яких було ухвалено рішення про оголошення міста територією без НАТО.

Як повідомляв УНІАН, на сесії 24 липня Сімферопольська міськрада оголосила місто «територією без військових формувань НАТО». Таким чином депутати висловилися проти проведення «потенційно небезпечних навчань» НАТО на території Сімферополя. Крім того, депутати виступили проти проведення в Сімферополі агітації за НАТО.

У серпні прокуратура Сімферополя зажадала від міськради скасувати рішення, оскільки «воно суперечить законодавству країни».