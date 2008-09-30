Середній вік літаків, які експлуатують в Україні, - 25 років

На сьогодні вік літаків, які експлуатують в Україні, складає 25 років і більш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Донецьку міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Середній вік, мені складно сказати, я думаю, що років 25, є і більше», - сказав міністр, коментуючи ситуацію з експлуатацією літаків.

Утім, він запевнив, що «технічний стан кожного літака перевіряється».

«Ми зняли з експлуатації за цей рік 10 компаній, які не могли підтримувати експлуатаційний стан своїх літаків. Зараз чимала частина літаків теж без права польотів», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами міністра, з наявного парку в країні «тільки менше половини літаків у нас сьогодні мають право літати оскільки, дійсно, старий парк і він не відповідає сучасним умовам».

Щодо компаній, які пропонують недорогі перевезення, та їх виходу на український авіаринок він зазначив, що перед ними Мінтранс висуває дві основні умови: «новий літак і продаж квитків через Інтернет».

«Чому ми кажемо "новий літак"? Тому що новий літак - це гарантія 10 років безпечних польотів, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. «Тому логіка має бути така – мають бути нові аеродроми, модернізовані термінальні відділення та нові авіакомпанії з новими літаками», – наголосив міністр і, звертаючись до журналістів, зазначив, що «літак, яким я летів до вас сюди (до Донецька – УНІАН) - «Боїнг», йому років 15».