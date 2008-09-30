Середня зарплатня даїшників зросте до 4 тис. грн.

З 1 січня 2009 року середня заробітна платня працівника Державтоінспекції МВС України зросте до 4 тис. грн.

Про це повідомив начальник Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України Сергій КОЛОМІЄЦЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“На сьогодні середня заробітна платня працівників ДАІ складає близько 3 тис. грн. Це, починаючи від 1500 грн. у сержанта першого року служби і до 4500 грн. - у офіцерів з вислугою понад 20 років. Але в цілому по міністерству у проекті державного бюджету на 2009 рік закладено збільшення зарплатні працівникам МВС на 34% - це було анонсовано Кабміном. Відповідно, таке ж підвищення стосуватиметься і працівників ДАІ. Таким чином, середня зарплата у Державтоінспекції становитиме 3500-3900 грн.”, повідомив С.КОЛОМІЄЦЬ.

Говорячи про перспективи покращання якості роботи своїх підлеглих, начальник Департаменту ДАІ наголосив, що відповідні заходи проводяться. Зокрема, значна увага приділяється як удосконаленню технічного оснащення співробітників, так і посиленню контролю за їхніми діями безпосередньо під час виконання службових обов’язків.

У зв’язку з цим С.КОЛОМІЄЦЬ попросив громадян у випадках виявлення недобросовісних дій співробітників ДАІ, наявності скарг чи пропозицій телефонувати за багатоканальним телефоном довіри Департаменту Державтоінспекції МВС України за номером в м. Києві: 8 (044) 272-46-50.