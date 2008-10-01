Король Швеції відвідає Крим

Король Швеції Карл XVI Густав та Королева Сільвія планують відвідати Автономну Республіку Крим.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

30 вересня - 3 жовтня Карл XVI Густав та Сільвія здійснюють державний візит до України.

У рамках візиту Король та Королева вже провели низку зустрічей з керівництвом України, також вони плануєть відвідати Херсонську область і Крим.

Як стало відомо, Король Швеції планує відвідати Крим 3 жовтня. Зокрема, королівська пара планує відвідати Воронцовський і Лівадійський палаци. Також запланований ланч на честь Короля і Королеви Швеції від імені керівництва автономії.