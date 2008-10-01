На автошляхах України починається велике полювання

Підрозділи Державтоінспекції МВС України через кілька тижнів знову розпочнуть широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання автошляхів держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«У другій половині жовтня ми знову повторимо відпрацювання», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що до вказаного заходу, як і взимку цього року, будуть залучатися співробітники ДАІ шляхом ротації з регіону в регіон.

Як повідомляв УНІАН, з метою стабілізації стану аварійності на автошляхах держави підрозділами ДАІ з 10 січня по 10 лютого поточного року вже проводилося оперативно-профілактичне відпрацювання.

За час цієї спецоперації було виявлено, зокрема, майже 40 тис. фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані. Також співробітниками ДАІ було винесено 34 тис. 569 постанов про позбавлення порушників ПДР права керування транспортними засобами.