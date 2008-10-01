У Ялті говорили про кібер-загрози

12:13, 01 жовтня 2008
Крым
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Зібралися експерти України та країн НАТО

У Ялті відбулась спільна конференція Служби безпеки України та Спеціального комітету спецслужб країн НАТО «Нові тенденції кібер-загроз», присвячена проблемам протидії використанню міжнародними терористичними організаціями і окремими державами сучасних інформаційних технологій.

У заході взяли участь близько 50 експертів спецслужб України та країн-членів НАТО, повідомляє прес-центр СБУ. Це вже 4-ий спільний семінар.

"Одним із сучасних викликів світовій безпеці є використання терористами Інтернету з метою розповсюдження радикальних ідей, навчання, вербування та підготовки прихильників екстремізму. Саме інтернет-сайти і електронна пошта, ICQ та інші технології активно використовуються для управління терористичними діями та для маніпулювання суспільною думкою. Водночас, кібер-фронт перетворився на небезпечний інструмент агресії в міждержавних конфліктах, що ще раз засвідчили події 2007-2008 років у Естонії і на Кавказі", - йдеться у повідомленні.

Особливістю комп’ютерних злочинів, які вчиняються за допомогою глобальної мережі, "є їхній транскордонний характер, що ускладнює розслідування відповідних кримінальних справ та покарання порушників". "Тому актуальним є налагодження ефективної взаємодії правоохоронних органів і спецслужб різних держав з метою кримінального переслідування злочинців, а також захисту громадян-користувачів Інтернету", - говорять у СБУ.

Досвід країн-членів ЄС і НАТО свідчить, що боротьба із кібер-загрозами може бути успішною лише за поєднання таких умов: систематичних, добре координованих зусиль на національному рівні, ефективного інформаційного обміну між міжнародними партнерами, що довіряють одне одному, та належної підтримки на законодавчому рівні.

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