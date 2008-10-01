Міністр праці презентує в Криму проект «Живи і працюй в Україні!»

3 жовтня в Криму перебуватиме міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

В школі №25 Сімферополя відбудеться презентація інноваційної розробки для школярів – профорієнтаційного терміналу «Живи і працюй в Україні!», а також брифінг для представників ЗМІ за участю Л.ДЕНИСОВОЇ, міністра праці та соціальної політики Криму Раєта СЕТТАРОВА, міністра освіти і науки АРК Валерія ЛАВРОВА.

Проект «Живи і працюй в Україні!» спрямовано на забезпечення доступності, мобільності, гнучкості та привабливості профорієнтаційних послуг для молоді, що надає державна служба зайнятості.

До кінця поточного року першу тисячу терміналів буде розміщено в школах, ліцеях та гімназіях України. Упродовж 2009–2010 років такі термінали отримають ще 10,5 тис. шкіл, повідомляє прес-служба Міністерства праці та соцполітики.