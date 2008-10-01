В американському місті з`явився День вшановування... мера Сімферополя

8 вересня в американському місті Північний Кентон проголошений як День вшановування мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА.

Про це сьогодні повідомляє прес-центр міськради Сімферополя.

«Мер міста Північний Кентон Давид Дж. ХЕЛД підписав декларацію, дата 8 вересня в даному місті проголошена як «День вшановування Геннадія БАБЕНКА, мера Сімферополя», - говориться в повідомленні міськради.

Декларацію передали Г.БАБЕНКУ члени делегації, які приїхали до Сімферополя з Північного Кентона. Як мовиться в документі, рішення проголосити 8 вересня Днем вшановування Г.БАБЕНКА прийнято у зв`язку з тим, що міська влада Сімферополя допомагає Кримській організації Українського товариства глухих «надавати якісну освіту глухим громадянам Сімферополя», постійно підтримує «глухих студентів в досягненні цілей».