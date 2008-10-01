Від сьогодні підвищилися пенсії

Уряд з 1 жовтня підвищив пенсійні виплати для всіх категорій пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Відсьогодні ще раз підвищені пенсії для всіх пенсіонерів країни. Це пов`язане з тим, що з 1 жовтня, як це передбачено в бюджеті, ми збільшили коефіцієнт пенсії за один рік трудового стажу до 1,35», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем`єр уточнила, що відповідний перерахунок пенсій буде здійснено вже за жовтень. «Всі пенсіонери вже за жовтень одержать нову пенсію», - наголосила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО додала, що якби уряду не заважали працювати, то він міг би «щодня робити приємні повідомлення».