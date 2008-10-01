Про БЮТ написали книгу. Тимошенко просить не читати цю «гидоту»

Автор скандальної книги про Віктора МЕДВЕДЧУКА “Нарцис” Дмитро ЧОБІТ презентував своє нове художнє дослідження “Макуха або штрихи до політичного портрета Блоку Юлії Тимошенко”.

На прес-конференції в агентстві УНІАН на тему “Політичний портрет Блоку Юлії Тимошенко або макуха для народу” Д.ЧОБІТ розповів, що спочатку хотів надрукувати статтю про блокування БЮТ 13 травня цього року трибуни Верховної Ради, оскільки його обурило, що справжня мета блокування полягала у тому, аби не допустити до виступу у парламенті Президента України, а не у першочерговому розгляді антикризових законопроектів, як про це заявляв БЮТ.

“У мене зібралося багато інформації про БЮТ, персонально про її лідера, і поступово з однієї статті у мене пішло натхнення на цілу книжку”, - додав він.

Д.ЧОБІТ повідомив, що працював над книгою з 13 травня по 28 серпня.

Він нагадав, що макуха - це речовина, яка залишається після вичавлювання олії, вона дуже гарно пахне, але мало корисна.

“Я вважаю, що БЮТ - це звичайна політична макуха, під яскравою обгорткою якої ховається негарна її суть. Звідси і назва книжки”, - сказав він.

Автор повідомив, що у книзі розповідається про БЮТ та її лідера Юлію ТИМОШЕНКО, зокрема, про її родовід, бізнес. Крім того, у книзі наведено перелік усіх її кримінальних справ, матеріали про перерахування коштів.

Також, за словами Д.ЧОБОТА, у книзі викладено маловідомі факти з життя Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, розповідається про діда Ю.ТИМОШЕНКО Абрама Кельмановича КАПІТЕЛЬМАНА. При цьому Д.ЧОБІТ зазначив, що до дослідження родовода Ю.ТИМОШЕНКО його спонукала сама лідер БЮТ, сказавши журналістам, що у неї по лінії батька усі латиші до десятого коліна, а по лінії матері - усі українці.

Відповідаючи на запитання журналістів, Д.ЧОБІТ зазначив, що готовий до судового позову зв’язку з публікацією книги. “Я писав книжку дуже акуратно, давав достовірну інформацію, але в менших обсягах, ніж володів. По будь-якому факту в суді я надам багато інших документів, які викликали у мене сумнів, але в суді я їх всі оприлюдню”,- запевнив він.

Д.ЧОБІТ зазначив, що в книзі є всі посилання, документальні докази наведені у фотокопіях, а всі цитати підкріплені посиланням на джерела. “Тобто, ця книга не є чисто публіцистичною, а написана на науковому рівні”, - додав він.

Автор також заперечив, що видання книги може бути пов’язано з можливими достроковими виборами. За словами Д.ЧОБОТА, він почав працювати над книгою, коли про вибори не йшлося.

Екс-народний депутат від БЮТ Степан ХМАРА вважає, що “це дуже потрібна на сьогодні книга”, оскільки йдеться про одну з перших осіб у державній владі України, яка хоче зайняти найвищий пост у державі. “Мене бере жах, коли я розумію, яка загроза чатує на Україну, якщо б політичне об’єднання БЮТ захопило владу в Україні”, - сказав він. За оцінками С.ХМАРИ, БЮТ - це “відверта страшна мафія, яка діє абсолютно за законами мафії в усіх напрямках: без моралі, без інших інтересів, окрім своїх”.

Політолог Дмитро ВИДРІН, у свою чергу, побажав, щоб подібні книги були видані про Віктора ЮЩЕНКА, Віктора ЯНУКОВИЧА, Олександра МОРОЗА. ”Коли у нас буде повна бібліотека, політика буде чистішою”, - сказав він.

Книга має 350 сторінок, її вартість - 10 грн.

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Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру читати книгу “Макуха або штрихи до політичного портрета Блоку Юлії Тимошенко”.

«Я всі ці брудні викиди не читаю. Як правило, таким людям платять гроші і вони пишуть. Ми теж колись ЧОБОТУ платили гроші, він також там гидоту писав, на жаль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що ця книга не заслуговує уваги.

«Я прошу суспільство цю брудну річ не читати, краще стежити за діями політиків. Це системніші речі, які можуть стати основою для формування ставлення до політика. Це абсолютно замовлена і за гроші виконана річ», - переконана вона.