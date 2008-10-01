Військові запевняють, що ракети в Криму летіли туди, куди треба

Надзвичайних ситуацій під час навчань на кримському полігоні Чауда не було.

Про це заявив начальник прес-служби Генерального штабу Сергій Кузьмін.

За його словами, ситуації, яка б загрожувала життю і здоров`ю військовослужбовців і мирних жителів, не було. Під час пусків ракет були дотримані всі заходи безпеки, підкреслив він. Пуски зенітно-ракетних комплексів БУК М-1, С-300, системи залпового вогню «Смерч» проведені успішно. Частина ракет влучила у ціль, частина – уражала осколки мішені, третя частина самоліквідувалась, оскільки цілі були знищені. Всі бойові розрахунки успішно виконали свої завдання, ракети досягли цілі, з 7 запущених ракет було уражено 6 мішеней.

«Зенітно-ракетні комплекси С-200, аналогом яких в 2001 р. був підбитий пасажирський літак над Чорним морем під час учень, не стріляли», - цитують його слова ЗМІ

Раніше газета "Сегодня" та деякі телеканали повідомили, що під час навчань ракета з зенітно-ракетного комплексу БУК-М1 вибухнула ледь стартувавши, а дві ракети з комплексу "С-300" полетіли не в той бік і самоліквідувалися в повітрі.

Швидше за все винен у цьому вік ракет (для навчань використовувалися ракети 1983-1985 років випуску). У той же час, зміна траєкторії могла статися внаслідок помилки розрахунку траєкторії чи проблем із наведенням. Інциденти обійшлися без жертв.