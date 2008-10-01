Кабмін повинен забезпечити виконання РФ угод щодо ЧФ

Народний депутат України, перший заступник голови Української народної партії Іван ЗАЄЦЬ заявляє, що український уряд повинен забезпечити виконання Росією умов, прописаних в угодах щодо тимчасового базування Чорноморського флоту Російської Федерації, а не слухати розмови про ультиматуми.

«Москва відкрито порушує базові домовленості щодо Чорноморського флоту, зокрема, Угоду про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», – цитує слова депутата прес-служба УНП. Прикладом порушень він називає «статтю 6 цієї Угоди: підрозділи ЧФ РФ, що базуються в Україні зобов’язані дотримуватися українського законодавства». За словами депутата, «всупереч цієї статті Росія принципово і демонстративно не дотримується правил перетину державного кордону України і переміщення територією України, затверджених Указами Президента України від 13 серпня 2008 року».

І.ЗАЄЦЬ стверджує, що «кричущим порушенням цієї міждержавної Угоди є відмова Москви перейти на ринкову ціну за оренду військово-морської бази, після сплати Україною боргу за російські енергоносії». Адже, зазначає він, «під час укладання Угоди 1997 року про умови базування Чорноморського Флоту РФ на території України Росія нарахувала Україні боргу за енергоносії на суму 2,3 мільярди доларів. Було домовлено, що до 2008 року Росія щорічно сплачуватиме Україні за оренду баз в Криму 97 млн. доларів, і ці кошти йтимуть в рахунок погашення боргу за енергоносії, а з 2008 року Україна має право встановити оплату вже за ринковими цінами».