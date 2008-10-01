Ющенка застерігають від кровопролиття в Криму

Офіцери Всеукраїнського об`єднання “Вітчизна” застерігають українських політиків від можливого силового сценарію для вирішення політичної кризи в Україні.

Про це йдеться у їхньому зверненні до парламенту, яке сьогодні на прес-конференції в УНІАН озвучив один із членів “Вітчизни”, генерал-лейтенант запасу Олег ХОДІН.

Як зазначається у заяві, “на основі наявної інформації ми стверджуємо..., що за рік до президентських виборів діючим Президентом введено в дію план збереження влади ціною крайньої дестабілізації країни, ціною ескалації суспільних відносин... Ключову роль у цьому сценарії повинно відіграти кровопролиття в Криму”.

Для реалізації цього плану, як стверджують автори заяви, “Секретаріат Президента розробив відповідну операцію, що передбачає громадські акції спротиву з вимогами повернення маяків та інших гідрографічних об єктів, які утримуються Чорноморським флотом Росії”.

У визначений час, йдеться далі у заяві, з раніш підготовлених місціь провокаторами з числа кримінальних елементів по демонстрантах проводиться серія пострілів на ураження зі стрелецької зброї, яка знаходиться на озброєнні ЧФ Росії. “У результаті кривавої провокації Президент оголошує військовий стан, а відтак оголошуються поза законом і підлягають арешту усі так звані “державні зрадники”, які є його конкурентами у президентських виборах. Після цієї “зачистки” Президент практично йде на вибори одноосібно”, - стверджують представники “Вітчизни”.

Виходячи з викладеного вони звертаються до народних депутатів не дати можливості для розпалювання конфлікту.

У свою чергу, коментуючи сьогоднішню політичну ситуацію в Україні, голова ВО “Вітчизна” Вілен МАРТИРОСЯН сказав, що вона нагадує йому путч, який відбувся у серпні 1991 році у СРСР. “Ситуація сьогодні в українській політиці нагадує тот путч, який може трапитися в Україні, якщо ми не будемо намагатися зберегти незалежність”, - зазначив він.