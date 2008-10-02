Компанія «Море» посадила суднобудівників на голодний пайок

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати заробітної плати працівникам феодосійської суднобудівної компанії «Море».

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, компанія заборгувала співробітникам понад 11 млн. грн. «За залишковим принципом виділялися кошти на зарплату працівникам суднобудівної компанії «Море», через що підприємство заборгувало співробітникам понад 11 млн. грн.», - йдеться у повідомленні кримської прокуратури.

В ході перевірки, проведеної прокуратурою із залученням фахівців контролюючих органів, було встановлено, що оплата праці в компанії проводилася лише після здійснення інших платежів. «Тоді як законодавством прописаний зворотний порядок: зарплата має виплачуватися в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються після виконання зобов`язань перед працівниками», - зазначили в прокуратурі. За її даними, діючи способом, прямо протилежним законному, керівництво підприємства «посадило на голодний пайок усіх своїх працівників». «Багатьом з них довелося звільнитися – без отримання розрахунку при звільненні», - додають у прокуратурі.

Враховуючи результати перевірки, прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати зарплати за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. Компанія «Море» займається проектними роботами, виробництвом швидкохідних пасажирських суден, моторних яхт і катерів, а також виробництвом військових патрульних кораблів тощо.