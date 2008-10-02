Росія має демонструвати конструктив щодо Севастополя і Карабаху

Доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреас ГРОСС пропонує закликати Росію до конструктиву в питаннях “заморожених конфліктів” на території екс-СРСР.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті його резолюції щодо підтвердження повноважень російської делегації, розгляд якої відбудеться сьогодні у другій половині дня.

“Я би хотів підкреслити, що ми очікуємо зараз від Росії, щоб вона зіграла конструктивну роль та продемонструвала своє бажання сприяти мирному врегулюванню інших конфліктів на території колишніх радянських республік. Зокрема, у випадку Севастополю та Нагорного Карабаху”, - зазначається в проекті резолюції.

“Асамблея має уважно вивчити заходи, вжиті Росією в цьому напрямку і підтримати будь-який підхід, якій є в інтересах всіх зацікавлених сторін”, - продовжує доповідач.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 24 депутати – члени ПАРЄ подали проект резолюції про перегляд повноважень російської делегації. 29 вересня розгляд цього проекту резолюції був включений до порядку денного сесії.