Погода в Криму на 2-5 жовтня

У суботу-неділю очікуються дощі

2-3 жовтня в Криму без опадів, 4-5 жовтня очікуються дощі, інформує Український гідрометцентр. У четвер, 2 жовтня, на півострові вдень 18-23° тепла, вночі 7-12° тепла. У п`ятницю в Криму вдень 19-24° тепла, вночі 8-13° тепла. Вночі та вранці місцями туман. У суботу на півострові вдень 19-24° тепла, вночі 10-12° тепла. У неділю в Криму вдень 18-23° тепла, вночі 11-16° тепла.

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