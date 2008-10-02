Погода в Криму на 2-5 жовтня
00:01, 02 жовтня 2008Крым
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У суботу-неділю очікуються дощі
2-3 жовтня в Криму без опадів, 4-5 жовтня очікуються дощі, інформує Український гідрометцентр.
У четвер, 2 жовтня, на півострові вдень 18-23° тепла, вночі 7-12° тепла.
У п`ятницю в Криму вдень 19-24° тепла, вночі 8-13° тепла. Вночі та вранці місцями туман.
У суботу на півострові вдень 19-24° тепла, вночі 10-12° тепла.
У неділю в Криму вдень 18-23° тепла, вночі 11-16° тепла.
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