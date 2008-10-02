Пам`ятник кримському вчителю відкрили в Сімферополі (фото)

Пам`ятник кримському вчителю відкрили сьогодні в Сімферополі. Це не перший пам`ятник вчителю в Україні - наприклад, пам`ятник вчительці є в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, сімферопольський пам`ятник встановлено не якійсь конкретній особі, а узагальненому образу вчителю. Пам`ятник – вчителька в оточенні чотирьох учнів – виконано з граніту. Він встановлений поряд з будівлею Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти. Цей інститут виступив ініціатором установлення пам`ятника.

«Наш вчитель, кримський вчитель, заслужив пам`ятник, адже, подумайте, їм (вчителям - УНІАН) дісталося найбільше в епоху зміни формації, зміни епох, вони опинилися на зламі всього цього», - зазначив ректор інституту Олександр РУДЯКОВ. Ідея пам`ятника, за словами ректора, наснилася йому. «Пам`ятник мені наснився. Я довго думав, яким він має бути. Нарешті подумав, що це має бути вчителька, яка абсолютно не відділима від своїх учнів», - сказав О.РУДЯКОВ.

Скульптор, заслужений художник України Сергій НІКІТІН працював над пам`ятником півроку. «Мені хотілося зробити роботу добру, ми трошки відвикали від цього. Скульптури були або з кулаками, або з автоматами, а добрих скульптур дуже мало робилося», - сказав він.

Пам`ятник, на думку деяких журналістів, нагадує пам`ятники радянської епохи. Правда, скульптор з цим не згоден. «Я вчився в школі в Радянському Союзі, тому якщо хтось шукає, він може знайти, що це (пам`ятник - УНІАН) нагадує радянську епоху... Але, загалом, таке завдання не стояло. Мені хотілося зробити і вчительку, і учнів, не спираючись жорстко на сучасність або те, що було десять років тому або буде через десять років. Хотілося зробити щось більш менш позачасове», - сказав С.НІКІТІН.

У відкритті пам`ятника взяли участь мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, представники влади Криму, педагоги і школярі.

Нагадаємо, що в Україні в першу неділю жовтня святкується День працівників освіти.