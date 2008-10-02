Податкова ліквідувала в Криму «конверт» з оборотом 10 млн. грн.

У Сімферополі працівники податкової міліції та Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, загальний оборот якого становив 10 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

«Загальний оборот за рахунками «конверта» становив 10 мільйонів гривень, а незаконно переведено в готівку – 5 мільйонів гривень», - повідомили в податковій.

Під час проведених обшуків в офісах конвертаційного центру вилучено близько 400 тис. грн., комп`ютерну техніку, печатку та бухгалтерські документи.

Зараз відбуваються заходи, спрямовані на встановлення повного кола учасників конвертаційного центру, відпрацювання суб`єктів підприємницької діяльності-контрагентів, порушення кримінальної справи за ст. 212 Кримінального кодексу України, встановлення коштів для погашення збитку, завданого державі.