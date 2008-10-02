У Севастополі ледве не згорів пенсіонер, котрий заснув із цигаркою

На пожежі в Севастополі бійці МНС врятували 66-річного чоловіка, котрий заснув із цигаркою.

Як повідомляє Відділення пропаганди та зв`язків з громадськістю при ГУ МНС у Севастополі, МНСникам надійшло повідомлення про пожежу в Гагарінському районі міста, у квартирі на дев’ятому поверсі будинку. Всередині квартири перебував її власник.

Вогнеборці МНС ввійшли до задимленого приміщення і винесли з нього чоловіка. Медики шпиталізували його з отруєнням чадним газом. "До біди призвело те, що чоловік приліг відпочити з цигаркою та так і заснув", - говорять у МНС.