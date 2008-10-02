Гривня почала швидке зниження

Починаючи зі вчорашнього дня, гривня знову почала швидке зниження по відношенню до американського долара. У середу, 1 жовтня, на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 5,0620/5,0800 грн., до закриття цінові рівні досягли 5,1100/5,1250 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 5,0880/5,1250 грн., а до 11:00 ціни виросли до 5,1450/5,1950.

Вельми схожа ситуація і на готівковому валютному ринку України. Сьогодні, станом на 11.48, в обмінних пунктах комерційних банків долар купували по 5,05 грн., а продавали – вже по 5,22 грн.

Росте долар і до євровалюти. В даний час за 1 євро платять близько 1,3960 дол., тоді як учора увечері за 1 євро давали понад 1,41 дол.