Камаз таранив Ford, ГАЗ та автобус з 27 пасажирами в Криму

У Криму, на 732 км автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, Камаз з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом БАЗ, автомобілями Ford та ГАЗ. Після чого вантажівка виїхала за межі проїзної частини дороги, де було скоєно наїзд на підпірну стіну.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, на момент зіткнення в салоні автобуса БАЗ перебувало 27 пасажирів.

Унаслідок ДТП п`ятеро людей отримали травми, а саме: водії транспортних засобів Камаз, ГАЗ, Ford та пасажири автомобіля ГАЗ і автобуса БАЗ. Усім потерпілим була надана перша медична допомога. Постраждалі шпиталізовані до Ялтинської міської лікарні.

Як повідомили в Державтоінспекції Криму, водій вантажівки перебував в стані сп`янніня (після вживання психоактивних речовин). Розслідування триває.