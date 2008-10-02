На двох один літак

У Секретаріаті Президента України спростовують заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що нібито в неї глава держави Віктор ЮЩЕНКО забрав літак, на якому вона мала летіти до Росії.

Керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК заявила кореспонденту УНІАН, що за канонами безпеки завжди на виліт Президента готуються два літаки – основний і резервний.

Президент після аварійної посадки вилетів до Львова саме на своєму резервному літаку, сказала вона.

Л.МУДРАК також нагадала, що Державне управління справами має п’ять літаків, які обслуговують вище керівництво держави: Президента, прем’єр-міністра і голову Верховної Ради.

Державне управління справами не виконало своїх функцій, не надавши літак для робочого візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви, заявила журналістам прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

«Якщо Секретаріат Президента вважає, що урядовий літак був резервним для Президента, то тоді Державне управління справами не виконало свої функції й не надало українській делегації літак для візиту в Москву з метою проведення міждержавних переговорів у Росії, на які було отримано директиви Президента», - заявила М.СОРОКА.

У Мінтрансі підтверджують, що Ющенку віддали літак, який готували для Тимошенко.

«Коли їдуть перші особи держави, для них є певні літаки. Коли летить Президент, готується ще резервний літак. Сьогодні в літаку Президента виявили несправності і дали йому резервний літак. Цей резервний літак і виявився тим літаком, на якому мала їхати Тимошенко до Москви. Чому не вистачає літаків для вищих посадових осіб – це питання до ДУСі, а не до нас», - розповіла УНІАН керівник прес-служби Міністерства транспорту та зв’язку Вікторія ЯКОВЛЄВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні літак Президента В.ЮЩЕНКА здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль». За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадка була зумовлена технічними несправностями літака. Він перебував у повітрі 20 хвилин.

Пізніше Президент пересів на резервний літак Іл-62 і вирушив до Львова з робочою поїздкою.

В результаті прем`єр вилетіла до Москви чартерним авіарейсом. Представники прес-служби прем`єра уточнили, що Ю.ТИМОШЕНКО вилетіла «маленьким літаком».