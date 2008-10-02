«Орли» Луценка влаштували «маски-шоу» в кримському селі?

Президія Верховної Ради Криму просить Генеральну прокуратуру України створити комісію для перевірки обґрунтованості участі працівників відділу боротьби зі злочинністю в органах виконавчої влади Південного регіону Департаменту боротьби з економічними злочинами Міністерства внутрішніх справ України під час затримання голови Піщанівської сільської ради Петра КІКАВИ та обшуку в його будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до ГПУ прийняли сьогодні на засіданні Президії кримського парламенту.

Нагадаємо, за повідомленням прес-служби прокуратури Криму, 23 вересня «на гарячому» - під час отримання 15 тисяч доларів хабара було затримано депутата Піщанівської сільради (Бахчисарайський район автономії). Загалом сума хабара за виділення 2 гектарів землі на території сільради мала становити 140 тисяч доларів. Ці гроші, за даними прокуратури, призначалися також і голові сільради П.КІКАВІ. 23 вересня планувалося затримати й П.КІКАВУ, проте через невдоволення селян правоохоронці відмовилися від цієї ідеї. Голову сільради затримали наступного дня. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – отримання хабара в особливо великому розмірі.

Президія Верховної Ради Криму також просить ГПУ перевірити дотримання низку статей Закону України «Про міліцію» під час застосування 23 вересня в Піщаному працівниками органів внутрішніх справ і слідчого відділу прокуратури Криму заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян і в разі необхідності вжити заходи прокурорського реагування.

Депутати кримського парламенту, посилаючись на інформацію жителів сільради, заявили, що 23 вересня співробітники МВС влаштували справжні «маски-шоу» в Піщаному. «Зі слів очевидців випливає, що члени оперативної групи з автоматами, у масках і бронежилетах з настанням темряви попрямували до будинку Піщанівського сільського голови, збивши замок на воротах, увірвалися у двір, потім П.КІКАВУ та членів його сім`ї повалили на землю, одягли наручники і так утримували протягом 30 хвилин до прибуття слідчих. Однак жодних пояснень і документів, що засвідчують їх особи, надано не було», - сказано у зверненні в Генпрокуратуру.

Крім того, за даними депутата кримського парламенту Юхима ФІКСА, один з людей, які були в масках, ударила старого селянина, який став свідком події. Депутати також заявили, що, за словами очевидців, автомобіль з оперативними працівниками «таранив жителів села» та наїхав на одну з мешканок Піщаного. «Хай люди (з ГПУ – УНІАН) приїдуть, хай подивляться (винен чи не винен П.КІКАВА – УНІАН), - сказав Ю.ФІКС. -А ті, хто били старого, хто наводив пістолет, мають бути найжорстокіше покарані».

Заступник прокурора Криму Олег КАБАКОВ заявив на засіданні Президії, що до правоохоронців звернулися кілька громадян, які заявили, що в них вимагають 140 тис. доларів за виділення землі в Бахчисарайському районі. Було проведено перевірку, зібрано докази, а потім порушено кримінальну справу. Депутату та голові сільради Піщаного вже висунули звинувачення.

О.КАБАКОВ зазначив, що відбувається перевірка за фактом здійснення неправомірних дій одного зі співробітників силових структур щодо чоловіка похилого віку. «Відбувається повна та ґрунтовна перевірка», - сказав заступник прокурора. Утім, він додав, що йому нічого не відомо про те, що правоохоронці на автомобілі таранили жителів села. «Про те, що був наїзд на когось, я дізнався тільки тут (на засіданні Президії - УНІАН)», - сказав О.КАБАКОВ.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО зі свого боку заявив, що парламент автономії не захищає урядовців, а захищає закони, зокрема вимагає, щоб закони виконували правоохоронці.