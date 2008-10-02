У Криму побоюються загострення ситуації

У Криму для загострення ситуації може бути реалізовано спеціальний сценарій, побоюються деякі члени Президії парламенту автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на засіданні Президії голова Постійної комісії мандатної, з депутатської етики, організації роботи Верховної Ради Криму і засобів масової інформації Григорій ІОФФЕ заявив, що загострення ситуації в Криму хочуть використати для політичної мети. «Сценарій пов`язаний з будь-якою можливістю загострення ситуації в автономії, саме Крим обраний спеціально для того, щоб використати дестабілізацію в нашому регіоні для політичної мети», - сказав Г.ІОФФЕ.

Він зазначив, що парламент Криму має так поводитися і ухвалювати такі рішення, щоб «жодним чином не дати можливості реалізувати ті цілі, які ставлять автори цього сценарію».

Побоювання щодо «розгойдування ситуації» в Криму висловив також член Президії, голова Постійної комісії ВР Криму з рекреаційного, санаторно-курортного комплексів і туризму Вячеслав ЗАХАРОВ.